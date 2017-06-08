Исследование: Первые люди появились на земле на 100 тыс. лет раньше, чем считалось

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Homo sapiens населяли Африку уже 300 тыс. лет назад. Это на 100 тыс. лет раньше, чем считалось. Как сообщает Report, это следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Nature.

Палеонтологи проанализировали останки, найденные в Марокко.

Первые останки Homo sapiens на стоянке Джебель-Ирхуд были найдены еще в 1960-х годах. В 2004 году к старым находкам прибавились каменные артефакты и останки животных. Изначально возраст находок был оценен в 200 тыс. лет, однако, согласно результатам нового анализа, им не менее 300 тыс. лет. Это удалось выяснить с помощью термолюминесцентного датирования, подразумевающего измерение энергии, излученной в результате нагрева образца.

Все останки принадлежали пятерым разным людям.