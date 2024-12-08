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Исследование: Экстремальная жара чаще всего уносит жизни молодых людей

Исследование: Экстремальная жара чаще всего уносит жизни молодых людей Группа американских ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришла к неожиданным выводам, изучив влияние сильной жары на смертность среди населения. Оказалось, что высокие температуры чаще всего унос
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8 декабря 2024 г. 06:03
Исследование: Экстремальная жара чаще всего уносит жизни молодых людей

Группа американских ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришла к неожиданным выводам, изучив влияние сильной жары на смертность среди населения. Оказалось, что высокие температуры чаще всего уносят жизни молодых людей.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила климатические и демографические данные из Мексики, сопоставив избыточные потери населения с температурами по так называемой влажной шкале. Влажная шкала измеряет усиленные тепловые эффекты в сочетании с влажностью.

Анализ показал, что с 1998 по 2019 год в стране ежегодно регистрировалось около 3300 летальных исходов, связанных с жарой. Из них почти треть приходится на людей в возрасте от 18 до 35 лет — цифра, далеко не соразмерная с численностью населения в этой возрастной группе.

Также крайне уязвимы оказались дети до пяти лет, особенно младенцы. В общей сложности на людей в возрасте до 35 лет пришлось 75% избыточной смертности из-за жары.

Удивительно, но в возрастной группе от 50 до 70 лет отмечают наименьший уровень смертности, связанной с жарой.

По словам исследователей, полученные результаты перевернули представления о летальности высоких температур и возрасте, поскольку люди от 18 до 35 лет считаются наиболее крепкими и выносливыми в популяции.

По словам исследователей, такая ситуация может быть обусловлена несколькими факторами. Молодые люди чаще трудятся на открытом воздухе, работая на стройках и сельскохозяйственных предприятиях. Из-за этого они больше подвержены обезвоживанию и тепловым ударам. То же самое касается работы в помещениях без кондиционирования.

Также молодежь чаще всего занимается подвижными видами спорта, подвергая себя тем же опасностям.

Специалисты отметили, что пожилые люди, как правило, чаще уходят из жизни из-за холода, а не из-за жары. Это связано с возрастным понижением температуры их тела.

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