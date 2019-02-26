Названа самая здоровая страна в мире

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Испания официально признана самой здоровой страной в мире.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Local.

Согласно индексу стран мира, составленным Bloomberg, Испания поднялась с шестого места, которое она занимала в 2017 году, и заняла первое место среди 169 стран.

Отмечается, что при составлении рейтинга оценивались демографические и экологические показатели.

Испания имеет самую высокую ожидаемую продолжительность жизни среди стран Европейского союза, и ожидается, что к 2040 году она обгонит Японию по этому показателю.

Кроме того, средиземноморская диета страны, включающая оливковое масло и орехи, привела к сокращению случаев серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Также национальная служба здравоохранения Испании была признан одной из лучших.

В первую десятку вошли еще четыре европейские страны: Исландия (третья), Швейцария (пятая), Швеция (шестая) и Норвегия (девятая).