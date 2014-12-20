Испанцы разработали кулинарный 3D принтер

Баку. 20 декабря. REPORTAZ/ Испанская компания Natural Machines разработала трехмерный принтер, на котором можно распечатывать еду.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, аппарат, получивший название "Foodini" планируется запустить в продажу во второй половине 2015 года. Пока же создатели принтера испытывают его, распечатывая себе печенье к чаю.

“Мы печатаем свежую, здоровую пищу. Вместо того, чтобы идти в супермаркет и покупать упаковки полуфабрикатов, в которых содержатся консерванты, добавки и различные химические ингредиенты, мы предлагаем людям вернуться на кухню и готовить из свежих продуктов. А 3D-принтер поможет придать еде форму”, - рассказывает основатель компании Линет Кусма.

Впрочем далеко не все убеждены в съедобности таких кулинарных изделий.

Создатели же принтера утверждают, что он может приготовить настоящую итальянскую пиццу, а впоследствии будет подключен к базе данных с рецептами лучших поваров.