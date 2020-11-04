Инженеры научились печатать электронику на коже

Ученые из Университета Пенсильвании разработали прибор, который, по их словам, можно безопасно напечатать прямо на коже

Ученые из Университета Пенсильвании разработали прибор, который, по их словам, можно безопасно напечатать прямо на коже.

Как передает Report со ссылкой на New Atlas, печатная плата контролирует температуру тела и уровень кислорода, а после использования ее можно смыть горячей водой.

Руководитель исследования Хуанью Ченг объяснил, что для этого понадобилось разработать специальный состав, немного похожий по своему составу на косметические маски для лица. Он сглаживает кожу, после чего поверх него при комнатной температуре наносится печатная плата. Электроника закрепляется на коже аналогом обычного фена. Гибкая схема сохраняет все свойства электронного устройства.

Смытую водой печатную плату можно переработать без вреда для окружающей среды. При этом печать не вредит даже чувствительной коже, эту технологию можно использовать детям и пожилым людям. Авторы изобретения предполагают использовать его для отслеживания состояния здоровья у больных коронавирусом.