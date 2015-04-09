​В YouTube может появиться платная подписка

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Американская корпорация Google планирует ввести подписку для видеохостинга YouTube, которая позволит пользователям пропускать рекламные ролики во время просмотра онлайн-видео, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Платная подписка может быть запущена в течение 2015 года.

В электронном письме, направленном производителям видео для YouTube, которые получают часть доходов от рекламы, говорится о запуске услуги просмотра роликов без рекламы на основе ежемесячной абонентской платы. Создатели видеороликов будут получать доход с абонентской платы, однако в документе не указано, какова будет стоимость подписки для конечных пользователей YouTube.