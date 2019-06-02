Instagram заблокировал страницу устроившей забег в финале ЛЧ девушки

Instagram заблокировал страницу американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле по ходу первого тайма финальной игры Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, после появления девушки на поле стадиона "Ванда Метрополитано" минувшей ночью количество подписчиков ее аккаунта увеличилось с 300 тыс. до 2 млн, но в данный момент фотографии и видео с ее страницы остаются недоступными.

Ранее 2 июня Волански опубликовала на своей странице в Instagram видео забега на поле, объяснив в комментарии свои действия. По словам девушки, "жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи", а она хотела совершить поступок, который "запомнится навсегда".

Напомним, что футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.