Индонезийский подросток выжил, дрейфуя в море 49 дней

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сухогруз Arpeggio спас индонезийца, дрейфовавшего на плавучей хижине вблизи острова Гуам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Jakarta Post.

Подросток работал на стационарной ловушке для рыбалки - он следил за тем, чтобы в хижине горел свет, привлекающий рыб. Раз в неделю к Адилангу приезжал человек из компании-собственника, чтобы забрать улов и привезти воду, еду, газ и топливо для генератора электроэнергии. Все остальное время он находился один.

В июле из-за сильного шторма судно унесло в море: хижина отдалилась от острова Сулавеси на значительное расстояние. Запасов питания хватило индонезийцу всего на несколько дней. Для того, чтобы не умереть от голода и жажды, он ловил рыбу, жег куски судна и пил морскую воду, которую пропускал через одежду, чтобы она стала менее соленой.

В консульстве Индонезии в Осаке заявили, что мимо юноши проплыли десять кораблей. Всего он провел в море 49 дней, пока его не заметил сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Японию. Адиланг привлек внимание экипажа, послав радиосигнал. Молодого человека подобрал и отвезли в Японию, после чего передали индонезийскому консульству.

В начале сентября он вернулся домой.