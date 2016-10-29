Индия намерена за раз доставить на орбиту 83 спутника

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о планах по коммерческому запуску ракеты, которая доставит на земную орбиту сразу 83 спутника.

Как сообщает Report, об этом пишет газета India Today.

Если планы организации осуществятся, запуск станет рекордным по числу выведенных на орбиту спутников за один запуск.

На борту индийской ракеты-носителя PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) будут находиться 81 зарубежный спутник и два индийских. Большая часть из иностранных спутников являются наноспутниками массой от 1 кг до 10 кг.