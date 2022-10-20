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Индийский миллиардер купил самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн

Индийский миллиардер купил самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн Миллиардер Мукеш Амбани, который считается самым богатейшим человеком в Индии, купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов.
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20 октября 2022 г. 03:55
Индийский миллиардер купил самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн

Миллиардер Мукеш Амбани, который считается самым богатейшим человеком в Индии, купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов.

Как передает Report, jоб этом пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, предприниматель приобрел особняк в районе Пальма Джумейра у семьи кувейтского магната Мохаммеда Альшая.

До этого Амбани уже покупал недвижимость в этом популярном курортном городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В начале 2022 года, он стал владельцем дома стоимостью 80 млн долларов. На тот момент эта покупка недвижимости была самой дорогостоящей в мегаполисе.

Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимости в Дубае, поскольку для покупателей в таком случае открывают долгосрочную визу на десять лет. Также иностранцев привлекает анонимность покупки жилья в этой стране.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanlı milyarder Dubayın ən bahalı villasını 163 milyon dollara alıb

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