Индийский депутат провалилась под землю во время интервью - ВИДЕО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Депутат индийского парламента Пунамбен Мадам, представляющая партию "Бхаратия джаната парти", провалилась под землю во время интервью.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, инцидент произошел прямо во время общения с журналистами в городе Джалла Рамнагар (штат Гуджарат).

Пунамбен Мадам провалилась в шахту канализации.

Пролетевшего два метра политика пришлось госпитализировать. Грунт под ногами Мадам провалился, когда она давала интервью в связи с тяжелой ситуацией местных жителей, чьи дома попали под снос.