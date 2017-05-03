Индийские врачи научатся защищать себя от пациентов и их родственников

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сотни врачей в одной из крупных больниц Индии в мае начнут посещать занятия по самообороне с целью защиты себя от больных и их родственников, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ежедневные курсы в Индийском институте медицинских наук в Дели должны научить персонал защищать себя от пациентов и их родственников. Обучать врачей будут профессиональные спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами.

Последние исследования показывают, что в прошлом году физическому нападению или оскорблениям подверглось 40% врачей.

С 15 мая врачи начнут ежедневные тренировки тхэквондо. Основной курс продлится шесть месяцев. Желающие достичь более высоких результатов могут пройти углубленную программу, рассчитанную на два с половиной года.