Индийские фермеры пожаловались на налёты попугаев-наркоманов - ВИДЕО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В индийском штате Мадхья-Прадеш фермеры, выращивающие мак, пожаловались на налёты зависимых от опия попугаев.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает Jerusalem Post.

По словам фермеров, птицы уничтожают немалую часть урожая, который в этом году и так невысок из-за дождей.

Чтобы защититься от птиц-наркоманов, фермеры пытаются отгонять их громкими звуками из динамиков и взрывами петард, но это не помогает.

Фермеры жалуются на атаки птичьих стай с 2015 года, но ситуация с тех пор не изменилась. По словам аграриев, пернатые съедают до 40 маков в день, а некоторые даже отрывают коробочки и уносят с собой.

"Мы всё перепробовали, чтобы держать их подальше, но эти наркоманы прилетают даже с риском для жизни", - жалуются производители мака.