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Инаугурацию Трампа смотрели свыше 24 млн телезрителей

Инаугурацию Трампа смотрели свыше 24 млн телезрителей Трансляция церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа привлекла в понедельник более 24 млн телезрителей.
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22 января 2025 г. 09:04
Инаугурацию Трампа смотрели свыше 24 млн телезрителей

Трансляция церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа привлекла в понедельник более 24 млн телезрителей.

Как передает Report, об этом сообщила аналитическая компания Nielsen.

По ее подсчетам, в среднем 24,6 млн человек наблюдали за трансляцией вступления Трампа в должность главы государства с 10:30 по местному (19:30 по бакинскому) времени до 19:00 (04:00 по Баку 21 января).

Мероприятие в прямом эфире показывали 15 телекомпаний.

Четыре года назад за инаугурацией предшественника Трампа Джо Байдена, согласно данным Nielsen, следили 33,8 млн телезрителей. В 2017 году за вступлением в должность Трампа наблюдал примерно 31 млн человек.

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Версия на английском языке Trump's inauguration attracts over 24,000 TV viewers
Версия на азербайджанском языке Trampın inauqurasiya mərasimini televiziya ilə 24 milyondan çox nəfər izləyib

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