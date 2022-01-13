Имя Мохамед стало распространенным мужским именем в Брюсселе

Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году.

Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

Два варианта имени — Мохамед и Мохаммед — заняли первые три места среди самых распространенных имен мальчиков для новорожденных - всего 18 430.

Всего зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в списке (6 089). При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тыс. человек.

Что же касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем стало имя Жан, (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мухаммед также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии, заняв девятое место (34 862 человека).