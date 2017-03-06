IMAX откроет кинотеатры виртуальной реальности в США и ряде других стран

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Компания IMAX планирует выход на рынок виртуальной реальности (VR) и собирается открыть шесть кинотеатров с применением данной технологии. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава компании Ричард Гелфонд.

Первый подобный центр был открыт в Лос-Анджелесе. Гости кинотеатра могут посмотреть небольшое кино или сыграть в игру в специальных шлемах HTC Vive. Глава IMAX Ричард Гелфонд заявил, что с момента открытия центра 6 января этого года, его посетили свыше 5 тыс. человек, и 90% оставили положительные отзывы.

Всего в рамках пилотного проекта компания намерена открыть VR-кинотеатры в Великобритании, Китае, а также в американской Калифорнии и Нью-Йорке.