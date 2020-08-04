Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды строили не пришельцы

Представители египетких властей отреагировали на его пост о том, что пирамиды построили не люди, а пришельцы

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предположил, что Великие пирамиды были построены инопланетянами.

"Очевидно, пришельцы построили пирамиды", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на его пост отреагировали представители египетких властей.

Министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, в прошлом возглавлявшая Минтуризма страны, пригласила Маска в Египет, чтобы он мог своими глазами убедиться, что это - не так.

"С восхищением слежу за вашей работой, - написала она в Twitter обращение к Илону Маску. - Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас!"

Более