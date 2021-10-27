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Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes Состояние Илона Маска подскочило до 270 миллиардов долларов на фоне роста стоимости акций Tesla, таким образом, он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes.
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27 октября 2021 г. 00:48
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

Состояние Илона Маска подскочило до 270 миллиардов долларов на фоне роста стоимости акций Tesla, таким образом, он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes.

Как передает Report со ссылкой на издание, акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla достигла и превысила один триллион долларов.

Таким образом, по подсчетам издания, состояние главы Tesla по итогам закрытия торгов составило 271,3 миллиарда долларов, увеличившись с пятницы на 41,7 миллиарда. А по данным Forbes Real-Time, сейчас богатство Маска насчитывает 257,6 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем месте - генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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Версия на азербайджанском языке “Forbes” bəşər tarixinin ən varlı adamının adını açıqlayıb

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