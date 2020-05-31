​Илон Маск рассказал о впечатлениях от запуска корабля Crew Dragon

Илон Маск https://report.az/storage/news/5e47ca4bd0d064b7f37dd7a47c22cc90/e4ed64de-5d41-48cf-88c2-6c127a8fb08c_292.jpg

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon, созданным его компанией SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге после старта ракеты Falcon 9.

"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь", — поделился Маск.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.