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Илон Маск прогнозирует, что люди поселятся на Марсе в ближайшие 5 лет

Илон Маск прогнозирует, что люди поселятся на Марсе в ближайшие 5 лет "Я буду удивлен, если мы не высадимся на Марсе в ближайшие пять лет".
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17 декабря 2021 г. 08:37
Илон Маск прогнозирует, что люди поселятся на Марсе в ближайшие 5 лет

"Я буду удивлен, если мы не высадимся на Марсе в ближайшие пять лет".

Как передает Report, об этом в интервью журналу "Time" заявил глава SpaceX Илон Маск.

"Следующим действительно важным этапом станет строительство устойчивого города на Марсе с животными и людьми с Земли. Нечто вроде футуристического Ноева ковчега. Разве что мы привезем больше, чем по паре - иначе было бы немного странно".

В феврале эксперт по космической политике из Университета штата Аризона Грэг Отри заявил изданию Business Insider, что Маск - самый богатый человек Земли - скорее всего не долетит до Марса минимум до 2029, вне зависимости от помощи NASA. Еще больше сомнений у аналитиков относительно долгосрочного поселения на другой планете, пишет CNBC.

Обещания и предсказания, на которые так щедр Маск, часто сбываются гораздо позже. "Пунктуальность - не моя сильная сторона, - признался глава Tesla в прошлом году на встрече с акционерами.

Тем не менее, компания SpaceX, недавно оцененная в 100 млрд долларов США, добилась положения крупнейшего игрока в космонавтике: в апреле Агентство NASA заключило с ней контракт на строительство лунного посадочного модуля, который должен будет высадить астронавтов на Луну. Впрочем, что касается Марса, то, по словам Маска, его цель - не в том, чтобы заработать на Красной планете. Скорее дело в том, чтобы совершить нечто "поразительное", "сделать человека межпланетным видом, а человечество - космической цивилизацией".

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask insanların yaxın 5 ildə Marsda məskunlaşacağı barədə proqnoz verib

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