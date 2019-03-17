Илон Маск представил новую модель Tesla - ФОТО - ВИДЕО

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Компания Tesla представила в Лос-Анджелесе обновление модельного ряда электромобилей.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает The Verge.

Модель под названием Model Y стала пятым детищем корпорации Илона Маска и второй попыткой бренда завоевать массовый рынок.

Ключевые особенности внедорожника с электродвигателем - большой запас хода, внушительная динамика и широкий выбор модификаций. Компактный кроссовер построен на той же платформе, что и представленный ранее седан Model 3. Во время презентации компания представила "дальнобойную" версию электромобиля с запасом хода до 482 км стоимостью $47 тыс.

Tesla также анонсировала выпуск полноприводной версии с двумя двигателями за $51 тыс. и "заряженную" модификацию с увеличенной максимальной скоростью, которая обойдётся покупателям в $60 тыс. В зависимости от версии, разгон до 96,56 км/ч займёт у Model Y от 3,5 до 5,9 сек., максимальная скорость составит от 193 до 241 км/ч.

Старт продаж новинок намечен на осень 2020 года. Анонс базовой версии состоится позже - предположительно, весной 2021 года. Ожидаемая цена "стандартной" Model Y с запасом хода 370 км - $39 тыс.

Ранее сообщалось, что Tesla полностью переходит на онлайн-продажи электрокаров и снизит цену последней модели.