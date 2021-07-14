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Илон Маск назвал сроки строительства первого города на Марсе

Илон Маск назвал сроки строительства первого города на Марсе Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году.
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14 июля 2021 г. 19:18

Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Компания SpaceX в ближайшее время откроет вторую фабрику в Техасе, которая будет производить двигатели Raptor. Данные двигатели используются в ракетах Starship, которые должны будут долететь до Марса.

Один из пользователей социальной сети спросил у предпринимателя, сколько двигателей новый завод будет производить за год.

"Ориентировочно от 800 до 1000 в год. Приблизительно такое количество нам необходимо для того, чтобы за десять лет создать флот, способный построить самодостаточный город на Марсе. Строительство города займет где-то 20 лет, так что надеемся, что к 2050 году успеем", - ответил он.

По словам Маска, стоимость такого самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от 100 млн до 10 трлн долларов США.

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