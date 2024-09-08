Илон Маск может стать долларовым триллионером к 2027 году

Состояние американского бизнесмена Илона Маска может превысить один трлн долларов к 2027 году.

Состояние американского бизнесмена Илона Маска может превысить один трлн долларов к 2027 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе аналитической компании Informa Connect Academy.

В своем анализе фирма исходит из того, что состояние Маска в последние годы росло в среднем на 110% в год.

"Никто в мире еще не претендовал на статус триллионера, по крайней мере пока. Тем не менее есть несколько вероятных кандидатов", - отмечают в компании.

Помимо Маска Informa Connect Academy определила еще четырех претендентов на статус долларовых триллионеров - владельца индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани, генерального директора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга, основателя индонезийского конгломерата Barito Pacific Прайого Пангесту и владельца люксового гиганта LVMH Бернара Арно и его семью.

Согласно рейтингу агентства Bloomberg, в настоящее время 53-летний Маск является самым богатым человеком в мире. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX оценивается почти в 240 млрд долларов.