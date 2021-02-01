Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры

Как отметил Маск, животное отлично себя чувствует и "счастливо"

Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил нейроимплант в мозг примата, после чего подопытное животное смогло играть в компьютерные игры. Как передает Report., об этом Bloomberg заявил сам миллиардер.

Проект Neuralink располагает обезьяной с беспроводным имплантатом в черепе с небольшими проводами. Примат способен играть в видеоигры с помощью своего разума. Как отметил Маск, животное отлично себя чувствует и "счастливо".

Система способна работать и с несколькими чипированными животными, которые, например, играют в компьютерный пинг-понг. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует видеоролик, в котором приматы играют в видеоигры.