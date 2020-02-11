Hyundai Motor обновил седан Solaris - ФОТО

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на снимках виден внешний вид автомобиля, а также передняя часть его салона. Обновленный Solaris получил новую решетку радиатора, более рельефные бамперы, видоизмененную оптику.

В салоне установлена новая мультимедийная система, при этом приборная панель осталась прежней.

Старт продаж обновленного седана намечен на 18 февраля 2020 года, его технические характеристики пока что не раскрываются.