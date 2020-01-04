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Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

​Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уро

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства в компании, продажа автомобилей с так называемыми беспилотными технологиями третьего уровня начнутся уже в середине этого года. Третий уровень позволяет водителю, находящемуся внутри машины, отвлечься от дороги и заняться такими делами, как чтение или просмотр ТВ. В то же время новый автомобиль от Honda сможет находиться в режиме автопилота только на дорогах с низкой скоростью движения или в пробках. 

Кyodo отмечает, что компания Audi уже продает в Японии автомобили с беспилотными технологиями третьего уровня.

Ожидается, что официально Honda представит свой новый продукт в июле этого года, после того как будут завершены последние тестирования.

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