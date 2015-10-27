​Honda планирует выпуск беспилотных автомобилей к 2020 году

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Японская компания Honda Motor Co объявила о планах выпуска самоуправляемых автомобилей к 2020 году, передает Report со ссылкой Газета.Ru.

Компания собирается к этому времени коммерцилиазировать функции по въезду и выезду автомобилей на скоростные трассы.

В первую очередь Honda планирует продавать машины, способные держаться в полосе и держать дистанцию за другими транспортными средствами на местных дорогах.

О планах создать беспилотные автомобили к рубежу 2020-х годов уже заявили другие автопроизводители страны, Toyota и Nissan.