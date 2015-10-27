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    ​Honda планирует выпуск беспилотных автомобилей к 2020 году

    Компания собирается к этому времени коммерциализировать функции по въезду и выезду автомобилей на скоростные трассы

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Японская компания Honda Motor Co объявила о планах выпуска самоуправляемых автомобилей к 2020 году, передает Report со ссылкой Газета.Ru.

    Компания собирается к этому времени коммерцилиазировать функции по въезду и выезду автомобилей на скоростные трассы.

    В первую очередь Honda планирует продавать машины, способные держаться в полосе и держать дистанцию за другими транспортными средствами на местных дорогах.

    О планах создать беспилотные автомобили к рубежу 2020-х годов уже заявили другие автопроизводители страны, Toyota и Nissan.

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