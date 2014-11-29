Хиллари Клинтон взяла за лекцию 300 тысяч долларов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 300 тысяч долларов получила Хиллари Клинтон за лекцию в университете Лос-Анджелеса. Занятие со студентами экс-госсекретарь США провела еще в марте.

Как пишет New York Post, тогда агентство, занимающееся организацией публичных выступлений бывшей первой леди Соединенных Штатов, предъявило организаторам мероприятия целый ряд требований относительно еды, воды и места проведения лекции. Кроме того, сама Хиллари Клинтон требует, чтобы ее всегда селили в самых шикарных отелях, а до места проведения мероприятия она привыкла добираться на частном самолете.

Уйдя с поста госсекретаря в 2013 году, она стала выступать с платными лекциями перед различными аудиториями, в том числе, в элитных университетах. Стоит отметить, что гонорары бывшей первой леди не первый раз привлекают внимание прессы, передает Report со ссылкой на радио "Вести ФМ".