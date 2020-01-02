Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте.
Как передает Report, Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет.
Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.
Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение - большая честь.
В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.
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