Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте.

Как передает Report, Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет.

Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение - большая честь.

В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.