​Обнаружена гробница неизвестной египетской царицы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Чешские археологи обнаружили в Египте гробницу ранее неизвестной царицы, которая, предположительно, была женой фараона Неферефра, правившего в Древнем царстве около 2500 года до нашей эры.

Как передает Report, по словам руководителя экспедиции Мирослава Барта, являющегося директором Государственного института египтологии Чехии, эта находка является чрезвычайно важной.

Гробница ранее неизвестной ученым царицы была обнаружена в царском некрополе в Абусире ещё осенью 2014 года, однако, лишь 4 января власти Египта решили обнародовать находку чешских археологов.

Барта подтвердил, что на стенах гробницы обозначено иероглифами имя "Хентакавесс III".

Примечательно то, что до сих пор историкам было известно о существовании 2-х египетских цариц с таким именем.

Поскольку на стенах гробницы были обнаружены надписи "жена фараона" и "мать фараона", ученые предполагают, что 3-я по счёту Хентакавесс была царицей из 5-й династии, женой фараона Неферефра и матерью фараона Менкаухора.

Кроме того, гробница находится в непосредственной близости от недостроенной пирамиды Неферефра.

Мирослав Барт так же сообщил, что ученым удалось найти части погребальных даров (известняковые и медные сосуды).