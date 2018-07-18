Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Американский актёр Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по роману Джека Лондона "Зов предков".

Как передает Report, об этом сообщает Variety.

По данным издания, в случае достижения соглашения по съёмкам, Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки.

Отмечается, что ранее Торнтона уже сыграли голливудские актёры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.

Как подчёркивает журнал, съёмки экранизации романа Лондона могут начаться уже в сентябре текущего года.