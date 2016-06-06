​Хакеры взломали аккаунты Цукерберга в соцсетях

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Группа хакеров Ourmine, взявшая на себя ответственность за взлом аккаунтов основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в сервисах Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest, рассказала, что использовала пароль "dadada", передает Report со ссылокй на Газета.Ru

В случае если взломщики говорят правду, глава одной из крупнейших интернет-корпораций выбрал слабый пароль даже по меркам 2012 года.

Как отмечает издание, история с Цукербергом практически является руководством, как подвергнуть взлому свои аккаунты. Для этого необходимо выбрать слабый пароль, использовать его на нескольких сайтах и не менять в течение многих лет.

В Facebook не прокомментировали данную информацию.