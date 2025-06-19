О нас

Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян

Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян Среди них 455 млн записей, связанных с пользователями из России, и еще более 60 млн - с мессенджером Telegram.
Это интересно
19 июня 2025 г. 16:09
Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян

Команда исследователей в сфере кибербезопасности Cybernews с начала года обнаружила в даркнете многочисленные базы данных, содержащие миллиарды украденных логинов и паролей. Среди них 455 млн записей, связанных с пользователями из России, и еще более 60 млн - с мессенджером Telegram.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Cybernews.

Слитый архив включает в себя авторизационные данные также таких онлайн-сервисов, как Apple, Google, Facebook, а также социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ.

В общей сложности удалось обнаружить в сети 30 баз данных, содержащих от нескольких миллионов до 3,5 млрд записей каждая. А общее количество украденных логинов и паролей составило около 16 млрд. Это, предположительно, крупнейшая утечка данных за всю историю интернета.

"Это не просто утечка — это план массовой эксплуатации. Благодаря утечке более 16 млрд записей с логинами и паролями киберпреступники теперь имеют беспрецедентный доступ к личным данным, которые могут быть использованы для захвата аккаунтов, кражи личных данных и целенаправленного фишинга", - сказано в докладе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi