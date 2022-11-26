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Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартует к МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартует к МКС Грузовой космический корабль Cargo Dragon в субботу стартует к Международной космической станции (МКС).
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26 ноября 2022 г. 05:19
Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартует к МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon в субботу стартует к Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX будет осуществлен в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 23:20 по Баку) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Планируется, что после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершит управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 600 км от космодрома.

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