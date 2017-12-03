Грузинское вино включили в Книгу рекордов Гиннесса

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Грузинское виноделие занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее в мире.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации.

Рекорд был зафиксирован после того, как группа ученых провела археологические раскопки в двух древних поселениях в 50 километрах от Тбилиси, которые относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э.

В ходе исследований были обнаружены два сосуда, содержащие остатки хранившейся в них жидкости. Химический анализ показал, что емкости использовались для ферментации, выдержки и хранения вина.

До этого открытия считалось, что наиболее старые традиции виноделия принадлежат Ирану, где напиток стали изготавливать в 5400-5000 годах до н.э.