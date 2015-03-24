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    ​Грузин пытался провезти в Турцию девушку в чемодане

    В чемодане оказалась 22-летняя девушка

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Грузии был задержан при въезде на территорию Турции после того, как в его чемодане обнаружили 22-летнюю девушку.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ во вторник, 24 марта.

    По данным СМИ, во время проверки таможенникам показался подозрительным чемодан пассажира из Грузии З.З., и они попросили его открыть. В чемодане оказалась 22-летняя девушка Д.К., которая таким способом пыталась попасть в Турцию, куда ей был запрещен въезд.

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