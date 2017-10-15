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    Группа астрономов из Китая, США и Чили открыла шесть новых галактик

    Открытие стало прорывом в сфере наблюдения галактик эпохи реионизации

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Группа учёных из Китая, США и Чили под руководством профессора Ван Цзюньсяня из Китайского научного технологического университета открыла шесть новых галактик, которые сформировались через 550-800 млн. лет после Большого взрыва.

    Как передает Report, об этом информирует “Синьхуа”.

    По словам астрономов, это открытие стало прорывом в сфере наблюдения галактик эпохи реионизации.

    Кроме того, они отметили, что оно поможет заложить основы для изучения процессов образования звёзд.

    В июле команда индийских астрономов заявила об обнаружении одного из крупнейших скоплений галактик во Вселенной.

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