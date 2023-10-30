Гробницы эллинистического периода обнаружены недалеко от грузинского Мцхета

Грузинские археологи обнаружили 72 гробницы эллинистического периода в селе Ничбиси в 17 километрах от древней столицы Грузии - города Мцхета.

Грузинские археологи обнаружили 72 гробницы эллинистического периода в селе Ничбиси в 17 километрах от древней столицы Грузии - города Мцхета.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Обнаружены редкие вещи. Среди них орудия труда из железа, украшения и уникальные керамические изделия", - рассказал руководитель экспедиции профессор Александр Нонешвили.

По словам профессора, раскопки продолжаются на территории обнаруженного Самтаврского могильника и на месте, где раньше располагалось городище - "накалакари".

Обнаруженные археологические артефакты относятся к IV веку до нашей эры и хранятся в историко-археологическом музее "Европейского университета".