​Госдума просит создать черный список недобросовестных пилотов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Первый зампредседателя комитета Государственной думы по транспорту Виталий Ефимов подготовил письмо в Федеральное агентство воздушного транспорта с предложением создать черный список летчиков и диспетчеров, имеющих нарушения по службе.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия".

По мнению Ефимова, появление такого списка сократит число несчастных случаев в воздухе из-за человеческого фактора.

"После первой же пьянки необходимо снимать таких пилотов с работы. Они получают по 400–500 тыс. в месяц. Необходим один общедоступный реестр, который должен быть размещен на сайте", — приводит слова парламентария издание.

Поводом для инициативы депутата стала публикация Росавиацией списка пьяных пилотов за 2014 год. Количество подобных ЧП выросло вдвое по сравнению с 2013 годом и является максимальным с 2010 года.