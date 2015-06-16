Гора Джомолунгма передвигается и становится выше

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Гора Джомолунгма передвинулась в северо-восточном направлении со скоростью 4 см в год, а высота вершины ежегодно увеличивалась на 0.3 см.

Как отмечает Report, об этом сообщает Государственное бюро геодезии и картографии КНР.

Согласно информации, гора передвинулась на 40 см за 10 лет, стала выше на 3 см.

В связи с землетрясением в Непале магнитудой 8.1 баллов 25 апреля горный район передвинулся в юго-западном направлении на 3 см, сторона высоты в целом не изменилась. Землетрясение магнитудой 7.5 баллов в Непале 12 мая не оказало влияния на поверхность и направление высоты горы.

После землетрясения в Непале 25 апреля Бюро в срочном порядке отдало распоряжение организовать команду из шести групп, работавших в Тибете, для того, чтобы они провели наблюдения с 10 по 13 мая 2015 года, а затем сравнили полученные данные с показателями 10 лет назад.