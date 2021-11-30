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Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде Главная страница популярной поисковой системы Google посвящена всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде.
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30 ноября 2021 г. 02:38
Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде

Главная страница популярной поисковой системы Google посвящена всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде.

Как сообщает Report, нажав на специальный дудл, пользователи смогут увидеть ссылки на страницы с информацией посвященный ученому.

Отметим, что, хотя сегодня в Интернете существуют тысячи поисковых систем, большинство пользователей Интернета предпочитают сервер Google. Шесть из 10 пользователей Интернета предпочитают использовать Google, лидера поисковых систем.

Поисковик принадлежит американской транснациональной публичной корпорации Google Inc., состоящей в составе холдинга Alphabet. Поисковик способен обрабатывать более 41 млрд 345 млн запросов за один месяц. Это 62,4% доли рынка - более 25 миллиардов веб-страниц проиндексировано. Только в последнее время в поиске появилось 60 триллионов материалов. Примечательно то, что поиск поддерживается в документах разного формата, к примеру: PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Изначально поисковая система Google представляла собой учебный проект для студентов университета им. Ленана Стэнфорда (Leland Junior University). Ларри Пейдж совместно с Сергеем Брином основали поисковую систему в 1998 году. Уже с первого года существования проекта разработчики стали применять метод прозрачного действия, он и определил способ корпоративного управления. Несмотря на то, что корпорация была создана 02.09.1998 года, домен Google.com был зарегистрирован на год ранее - 15.09.1997. Следует отметить, что название корпорации произошло от слова "googol", что в переводе означает десять в сотой степени.

Профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечетких множеств и нечеткой логики Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Он скончался 6 сентября 2017 года в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Google" dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Lütfi Zadəyə həsr edilmiş dudl hazırlayıb

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