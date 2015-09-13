​Google и Twitter запустят новостную службу для смартфонов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Компании Google и Twitter создадут совместный новостной сервис для мобильных устройств.

Как передает Report со ссылкой на "Business Insider", компании работают над созданием приложения, которой будет обеспечивать моментальную доставку новостных статей на смартфоны пользователей Google и Twitter.

Материалы будут публиковаться в полном объеме, поэтому пользователям не придется переходить на сайты изданий.

Отмечается, что компании представят сервис до конца осени.