 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Google и Twitter запустят новостную службу для смартфонов

    Компании представят сервис до конца осени

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Компании Google и Twitter создадут совместный новостной сервис для мобильных устройств.

    Как передает Report со ссылкой на "Business Insider", компании работают над созданием приложения, которой будет обеспечивать моментальную доставку новостных статей на смартфоны пользователей Google и Twitter.

    Материалы будут публиковаться в полном объеме, поэтому пользователям не придется переходить на сайты изданий.

    Отмечается, что компании представят сервис до конца осени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi