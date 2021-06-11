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Голландская принцесса отказалась от ежегодного пособия в размере 1,6 млн евро

Голландская принцесса отказалась от ежегодного пособия в размере 1,6 млн евро Голландская кронпринцесса Амалия приняла решение отказаться от ежегодного государственного пособия в размере 1,6 млн евро на время обучения в вузе.
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11 июня 2021 г. 20:05

Голландская кронпринцесса Амалия приняла решение отказаться от ежегодного государственного пособия в размере 1,6 млн евро на время обучения в вузе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении она заявила в пятницу в письме исполняющему обязанности премьер-министра Нидерландов Марку Рютте.

Днем ранее стало известно, что 17-летняя принцесса с отличием окончила школу. До этого она заявляла, что после получения диплома о среднем образовании хочет взять год на то, чтобы попутешествовать, после чего продолжить обучение в вузе.

С 18 лет ей, как первой в линии наследования престола Нидерландов (после отца, короля Виллема-Александера), полагается государственное пособие в размере 1,6 млн евро. Из этой суммы 300 тыс. евро являются постоянным доходом, своего рода зарплатой, а остальные 1,3 млн евро представляют собой компенсацию расходов.

В письме премьеру Амалия отметила, что чувствует себя неудобно из-за пособия, которое она должна начать получать с 7 декабря 2021 года, "поскольку может предложить слишком мало в ответ и поскольку другим студентам приходится гораздо сложнее, особенно в эти неопределенные времена, вызванные пандемией коронавируса".

Это первый случай в истории, когда член королевской династии в Нидерландах отказывается от причитающегося ему или ей пособия.

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