Голландец разрушил дом, делая предложение руки и сердца

Баку. 14 декабря.REPORT.AZ/ Молодой человек, который решил удивить свою девушку необычным предложением руки и сердца, обрушил подъемным краном крышу дома.

Как передает Report, мужчина из нидерландского городка в провинции Утрехт взял в аренду подъемный кран, чтобы тот спустил его в люльке к окну возлюбленной. Там мужчина собирался спеть песню и сделать предложение.

Однако оказалось, что кран недостаточно хорошо закреплен, из-за чего он накренился в сторону и проломил крышу дома по соседству с тем, где живет возлюбленная мужчины. Сам жених упал на землю, но не пострадал.

Жители пострадавшего дома находились в нем в момент инцидента, но также не получили травм. Попытка поднять кран привела к еще большим разрушениям и спровоцировала эвакуацию в еще двух домах.

Несмотря на неудачу, усилия мужчины оправдались: она сказала "да". После дачи показаний в полиции влюбленные отправились отмечать помолвку в Париж.