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Глава Минфина США выступила против выпуска монеты в 1 трлн долларов

Глава Минфина США выступила против выпуска монеты в 1 трлн долларов Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система (ФРС) не пойдет на выпуск монеты номиналом в 1 трлн долларов для решения проблемы госдолга США.
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23 января 2023 г. 20:17
Глава Минфина США выступила против выпуска монеты в 1 трлн долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система (ФРС) не пойдет на выпуск монеты номиналом в 1 трлн долларов для решения проблемы госдолга США.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Ни в коем случае нельзя принимать как данность, что ФРС пойдет на это, особенно когда речь идет о таких трюках, - сказала она в интервью газете The Wall Street Journal во время рабочей поездки в Замбию. - У ФРС нет никаких обязательств соглашаться на такое предложение. Решение принимают только они".

Ранее несколько представителей Демократической партии в Конгрессе в качестве решения проблемы с госдолгом США предложили выпустить монету номиналом в $1 трлн, положить ее на счет в ФРС и с этого счета оплачивать госрасходы.

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