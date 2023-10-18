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Глава МИД России прибыл в Пхеньян

Глава МИД России прибыл в Пхеньян Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу КНДР Пхеньян.
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18 октября 2023 г. 14:20
Глава МИД России прибыл в Пхеньян

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу КНДР Пхеньян.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, борт министра приземлился в аэропорту "Сунан", куда он прилетел из Пекина.

В аэропорту С. Лаврова встретили посол РФ в КНДР Александр Мацегора и замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль.

В рамках встречи в Пхеньяне запланированы переговоры российского министра с северокорейской коллегой Цхве Сун Хи. Сообщается, что наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать согласование возможного визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

Отметим, что визит продлится до 19 октября.

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Версия на английском языке Russian FM arrives in Pyongyang

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