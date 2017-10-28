Глава архива ООН: Хрущев, выступая, стучал не ботинком, а кулаком

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Никита Хрущев, выступая в штаб-квартире ООН, стучал не ботинком, а кулаком. Как сообщает Report, об этом в интервью Радио ООН заявил отвечающий за уникальный аудиовизуальный архив ООН Антониу Да Сильва по случаю Всемирного дня аудиовизуального наследия.

"Если говорить об аудиовизуальной истории ООН, то она включает огромное множество материалов. Это и самые важные заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, тематические мероприятия, пресс-конференции. Но у нас также есть интересные радио- и телевизионные программы, документальные ролики, социальная реклама, материалы различных кампаний – и все это в самых разных форматах, на разных языках. И сейчас мы оцифровываем все этим материалы, чтобы сохранить их и дать возможность людям ими пользоваться", - заявил в интервью Да Сильва.

Он отметил, что архив организации охватывает в общей сложности более 100 тыс. наименований, а также около миллиона фотографий.

"Мы также обнаружили материалы, которые в каком-то смысле развеяли некоторые мифы. Например, знаменитая история о том, как Хрущев стучал ботинком на трибуне Генеральной Ассамблеи. Выяснилось, что на самом деле он стучал кулаком. И хотя в Интернете можно найти множество фейковых фотографий с ботинком, в нашем архиве мы такой не нашли – во всяком случае пока", - заявил Да Сильва.