Глава Amazon возглавил список богатейших людей Америки

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил ежегодный список 400 богатейших американцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Forbes.

Издание оценило состояние Безоса в 114 миллиардов долларов, по сравнению со 160 миллиардами в прошлом году. "Потери" бизнесмена связаны с окончанием бракоразводного процесса с его женой Маккензи, который, как отмечает издание, вошел в историю как "самый дорогой развод в мире". Бывшая жена бизнесмена получила четвертую часть его доли в Amazon.

Полный список 400 богатейших американцев будет опубликован на сайте Forbes в среду 2 октября.