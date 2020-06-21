Гитара лидера Nirvana продана за рекордную сумму - ФОТО

Курт Кобейн https://report.az/storage/news/38eec1ca574726c3abcc53a8d38aa4ff/dc0c77c0-4c7c-4368-93e2-dfd94c7ad00f_292.jpg

На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter аукционного дома Julien's Auctions.

Итоговая стоимость лота составила 6 010 000 долларов США. Эта сумма является рекордной для выставленной на продажу гитары.

Первоначальная стоимость лота составляла около 1 - 2 млн. долларов США.

В 1993 году Кобейн исполнял песни группы на этой гитаре во время одного из самых известных концертов MTV Unplugged In New York. Это произошло примерно за пять месяцев до трагической гибели лидера Nirvana. Курта Кобейна не стало в 1994 году.