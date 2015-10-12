​Гигантский астероид, напугавший жителей Земли, пролетел мимо

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Агентство NASA сообщает о гигантском астероиде, который 10 октября пролетел мимо Земли на расстоянии 26 миллионов километров, сообщает Report со ссылкой на MigNews.

Ученые уже окрестили космическое тело индексом 86666. Сообщается, что диаметр астероида находится в пределах 1,5–2,5 км, а его максимальная скорость - порядка 60 тысяч км/час. По мнению астрономов, речь идет о крупнейшем из астероидов, когда-либо пролетавших мимо Земли. Ведь диаметр предыдущих подобных космических тел не превышал и 1 километра.

Несмотря на прогнозы большинства экспертов, что астероид не войдет в земную атмосферу, он серьезно напугал многих жителей Земли. Некоторые интернет-пользователи преждевременно взялись за подсчеты и выяснили, что в случае столкновения этот объект способен уничтожить все живое.